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Спрос на автомобильный знак «Шипы» в РФ за месяц вырос в 14 раз

УрБК, Москва, 10.11.2017. Количество поисковых запросов, связанных с наклейкой «Шипованная резина», в России за последний месяц выросло в 14 раз. Об этом говорится в исследовании портала «Юла».



Согласно новым правилам, вступившим в силу весной этого года, для водителей, управляющих автомобилем с шипованными покрышками без соответствующего знака, предусмотрен штраф в размере 500 руб. Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции вправе лишить нарушителя возможности управлять автомобилем до того, как тот не наклеит на машину соответствующий опознавательный знак.



Всего на «Юле» количество поисковых запросов за последний месяц превысило в 18 раз количество объявлений о продаже знака. При этом большинство продавцов наклейки продают ее оптом. Средняя стоимость одного знака — 100 руб., максимальная — 200 руб. При покупке наклеек оптом (от 500 до 2,5 тыс. штук) продавцы просят в 10 раз меньше — в среднем от 7 до 10 руб. за знак.



Самое большое количество предложений наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске.

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