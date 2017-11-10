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Челябинское УФАС рассмотрит жалобы на организатора торгов в сфере здравоохранения

УрБК, Челябинск, 10.11.2017. Челябинское УФАС России рассмотрит жалобы на нарушение СП ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» требований законов о контрактной системе и о защите конкуренции при проведении двух аукционов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Закупки на монтаж системы видеонаблюдения в учреждении по адресу: ул. Воровского, 38 и в структурных подразделениях СП ГБУЗ «ЧОКПТД» по адресам: ул. Комаровского, 14, ул. Марченко, 3, ул. Славянская, 15 и пр. Комсомольский, 5 объявлены в октябре 2017 года.



Начальная цена аукциона, в который вошли учреждения по ул. Воровского и ул. Комаровского, составила 8,8 млн руб., второго аукциона — 11 млн руб. Уполномоченным учреждением по проведению данных закупок является ГКУ Челябинской области «Центр организации закупок в сфере здравоохранения».



Компания в своих жалобах указывает на необходимость внесения изменений в аукционную документацию в целях устранения нарушений действующего законодательства. Например, ПАО «Ростелеком» сообщает, что заказчик при описании объекта закупки «вводит свои определения и устанавливает свои технические характеристики, не предусмотренные ГОСТом».



По мнению обратившегося с жалобами ПАО «Ростелеком», большинство из этих параметров являются избыточными, в связи с чем можно сделать вывод об описании заказчиком конкретных моделей конкретного производителя видеооборудования. В результате, как считает компания, заказчик необоснованно ограничил число участников закупки.



Заседание комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению данных жалоб состоится 13 ноября в 10.00.

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