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ЦБ РФ выступило за создание кодекса поведения для банков

10 ноябрь 2017 (13:59)

УрБК, Москва, 10.11.2017. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею создания кодекса поведения банков, говорится в отчете банковской ассоциации «Россия».

«Мы готовим предложения, как в рамках ассоциации разработать соответствующий документ, который позволил бы нам реагировать на проявления недобросовестной конкуренции», — сказал президент ассоциации Георгий Лунтовский.

Авторы кодекса ожидают, что новый свод правил повлияет на недобросовестную конкуренцию среди банков.

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