Дайджест
СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова
10 ноябрь 2017 (13:27)
Телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что на 70-м году жизни умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.
Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.
Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.
Сатирик пользовался огромной популярностью у россиян. Его концерты собирали полные аншлаги. Задорный был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.
Юморист был дважды женат. От второго брака у него есть 27-летняя дочь.
Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.
Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.
Сатирик пользовался огромной популярностью у россиян. Его концерты собирали полные аншлаги. Задорный был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.
Юморист был дважды женат. От второго брака у него есть 27-летняя дочь.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа ВТБ опровергла информацию о переходе Михаила Задорнова в банк «ФК Открытие»
- Михаил Задорнов поплатился за оскорбление женщин Владивостока судом
- Михаил Задорнов возмутился отношением к ветеранам в России
- Михаил Задорнов может войти в правление ВТБ, сохранив пост главы «ВТБ 24»
- Скончался писатель Егор Радов
Loading...