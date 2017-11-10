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СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова

Телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что на 70-м году жизни умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.



Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.



Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.



Сатирик пользовался огромной популярностью у россиян. Его концерты собирали полные аншлаги. Задорный был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.



Юморист был дважды женат. От второго брака у него есть 27-летняя дочь.

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