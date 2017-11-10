Дайджест
США планируют разместить на Донбассе 20 тыс. миротворцев
10 ноябрь 2017 (13:27)
США собираются предложить России план по размещению в Донбассе 20 тыс. международных миротворцев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Ожидается, что американские представители обсудят эту идею с российскими коллегами в течение ближайших дней, указали источники издания. Отмечается, что предложение является ответом на российскую инициативу разместить в регионе миротворческую миссию, которая была озвучена в сентябре в Совете Безопасности ООН.
Также издание пишет, что в некоторых западных столицах, включая Париж и Берлин, есть надежда, что президент России Владимир Путин хочет найти выход из конфликта на востоке Украины.
Ожидается, что американские представители обсудят эту идею с российскими коллегами в течение ближайших дней, указали источники издания. Отмечается, что предложение является ответом на российскую инициативу разместить в регионе миротворческую миссию, которая была озвучена в сентябре в Совете Безопасности ООН.
Также издание пишет, что в некоторых западных столицах, включая Париж и Берлин, есть надежда, что президент России Владимир Путин хочет найти выход из конфликта на востоке Украины.
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