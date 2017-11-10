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США планируют разместить на Донбассе 20 тыс. миротворцев

США собираются предложить России план по размещению в Донбассе 20 тыс. международных миротворцев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.



Ожидается, что американские представители обсудят эту идею с российскими коллегами в течение ближайших дней, указали источники издания. Отмечается, что предложение является ответом на российскую инициативу разместить в регионе миротворческую миссию, которая была озвучена в сентябре в Совете Безопасности ООН.



Также издание пишет, что в некоторых западных столицах, включая Париж и Берлин, есть надежда, что президент России Владимир Путин хочет найти выход из конфликта на востоке Украины.

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