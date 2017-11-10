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В результате обрушения дома в Ижевске погибли пять человек

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске достигло пяти. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативном штабе на месте ЧС.



«В больнице умерла женщина, состояние которой оценивалось как крайней тяжелое», — указал он.



Ранее сообщалось о четырех погибших.



Глава управления МЧС Удмуртии Петр Фомин назвал причиной обрушения дома взрыв газа. «Предварительная причина — газопровод, газ в квартире», — указывал Фомин.

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