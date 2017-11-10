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Жителей Березовского обвиняют в угоне семи иностранных автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Полиция предъявила обвинение двум жителям Березовского, которые подозреваются в серии хищений автомобилей иностранного производства. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.



В одно производство были объединены материалы семи уголовных дел. В группу входили ранее не судимые жители Березовского 26-ти и 22-х лет соответственно.



«На данном этапе расследования следствием установлено, что предполагаемые злоумышленники в период с марта по июнь 2017 года занимались хищением автомобилей иностранного производства, затем перегоняли иномарки в различные укромные места, расположенные на территории Екатеринбурга и сопредельного Березовского, снимали госномера для реализации похищенного третьим лицам. Обвиняемые с помощью необходимого оборудования вскрывали транспортные средства, запускали двигатель и уезжали на приглянувшейся машине. При этом подозреваемые распределяли роли и впоследствии координировали между собой свои преступные действия», — говорится в сообщении.



Так, к примеру, в марте 2017 года был похищен KiaCee'd от дома на улице Гагарина города Березовского, в мае 2017 года на той же улице — Hyundaii30.



27 июня 2017 года в ходе проведения спецоперации года сыщики задержали с поличным подозреваемых при попытке хищения автомобиля Toyota Corolla от дома на улице Шиловской города Березовского.



В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось обнаружить и вернуть законным владельцам три ранее похищенных иномарки. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 1,5 млн руб. Полученные преступным путем денежные средства злоумышленники тратили на личные нужны.



В зависимости от степени вины и инкриминируемых каждому из членов группы противоправных деяний, они могут понести наказание до шести лет лишения свободы. До решения суда один из обвиняемых находится под домашним арестом, другой — под стражей.

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