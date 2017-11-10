ММК внедряет на производстве новый тип топлива

ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ММК) проводит тестовые испытания по переводу «БелАЗов» на газодизельное топливо. Персонал обучают работе с газовым оборудованием, сообщает управление информации и общественных связей ММК. Новая технология позволит предприятию повысить эффективность производства и снизить вредное воздействие на окружающую среду.Испытания по моделированию работы машины «БелАЗ» на газодизельном топливе начались в 2016 году. Эксперимент дал хорошие результаты, которые позволяют надеяться в перспективе выйти на уровень замещения дизельного топлива газом до сорока и более процентов. Самым важным итогом, по мнению специалистов предприятия, станет снижение негативного воздействия на окружающую среду.На основании результатов тестовых испытаний было заключено долгосрочное соглашение между ПАО «ММК», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Гиг Инжиниринг» и ООО «Автотранспортное управление» на разработку оборудования и согласование в различных технических инстанциях эксплуатации техники на газодизельном топливе.«На сегодня пробный автомобиль «БелАЗ» переоборудован, проводятся согласования по заправочной станции и обучение персонала работе с газовым оборудованием. А вообще, «газовую» тему на предприятии начали разрабатывать около полутора лет назад. Сначала на газ был переведен парк легковых автомобилей, работающих на междугородних перевозках. Затем пришла очередь «ГАЗелей»: закупили новые машины, уже оснащенные газовым оборудованием. «БелАЗы» планируется заправлять сжиженным метаном, который будет поставляться в цистернах, криокамерах при температуре минус 160 градусов. Из-за гораздо меньшего объема сжиженный метан не требует оснащения автомобиля большим количеством баллонов», — рассказал исполняющий обязанности директора ООО «Автотранспортное управление» Александр Крупнов.Использование смешанного топлива на карьерных самосвалах — это инновация, эксперимент. Суть процесса в том, что в зависимости от оборотов двигателя происходит пропорциональное замещение одного вида топлива другим. Режимы работы меняет электроника, выбирая более оптимальные для определенных условий. К тому же, в отличие от пропана и бутана, сжиженный метан — газ природный, он экологически гораздо чище.Технология, которая проходит апробирование в автопарке ПАО «ММК», совершенно новая для России. Специалисты — как транспортники, так и представители ресурсоснабжающей организации, уверены в экологической пользе проекта, а также надеются на положительный экономический эффект.«БелАЗы» — машины большой грузоподъемности, надежные, отлично справляющиеся с поставленными задачами в любых условиях, обладающие высокой производительностью. Идея перевода их на газодизельное топливо принадлежала специалистам газоперерабатывающей компании и была поддержана металлургами. Проект созвучен инициативам президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивающего на различных отраслевых форумах необходимость перехода на безвредные и экономически выгодные технологии на транспорте, замену традиционных видов топлива на экологически чистые.Проблемой перевода транспорта, особенно общественного, на экологически безвредное топливо федеральные власти озаботились еще четыре года назад. С тех пор во многих крупных городах изменили топливную систему автобусов малой и средней вместимости. Практика показала, что газ перспективен с точки зрения эксплуатационных затрат, но более требователен в плане обслуживания. Перевозчики признаются, что охотнее переходили бы на такой вид транспорта при создании соответствующей инфраструктуры.Тема внедрения экологически чистого топлива на транспорте звучала на научно-практической конференции «Управление устойчивым социо-эколого-экономическим развитием регионов России» в Челябинске. Ведущие ученые-экологи утверждают, что крупные производства, где существует жесткий экологический контроль, в последние годы немало делают для внедрения природосберегающих технологий. Одним из положительных примеров является ММК.