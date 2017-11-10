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Российского лыжника обвинили в заговоре против своей команды

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко предположил, что российский лыжник Илья Черноусов может быть причастен к заговору против своих соотечественников. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».



«Черноусов? Он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль», — заявил Бородавко.



По мнению тренера, Черноусов может быть анонимным информатором. «От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», — добавил Бородавко.

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