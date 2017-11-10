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В продукции «Нижнетагильской птицефабрики» найден возбудитель опасного заболевания
10 ноябрь 2017 (13:03)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили в продукции ООО «Нижнетагильская птицефабрика» возбудителя опасного заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.
«В фарше из мяса птицы замороженном производства ООО «Нижнетагильская птицефабрика» обнаружена Listeria monocytogenes (вид грамположительных бактерий, возбудитель опасного заболевания человека — листериоза)», — говорится в сообщении.
Согласно открытым источникам, листерия инфицирует центральную нервную систему, что в результате может привести к таким заболеваниям, как менингит и энцефалит.
В связи с этим Федеральная служба по аккредитации приостановила действие декларации соответствия на указанную продукцию.
«В фарше из мяса птицы замороженном производства ООО «Нижнетагильская птицефабрика» обнаружена Listeria monocytogenes (вид грамположительных бактерий, возбудитель опасного заболевания человека — листериоза)», — говорится в сообщении.
Согласно открытым источникам, листерия инфицирует центральную нервную систему, что в результате может привести к таким заболеваниям, как менингит и энцефалит.
В связи с этим Федеральная служба по аккредитации приостановила действие декларации соответствия на указанную продукцию.
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