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В продукции «Нижнетагильской птицефабрики» найден возбудитель опасного заболевания

10 ноябрь 2017 (13:03)

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили в продукции ООО «Нижнетагильская птицефабрика» возбудителя опасного заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.

«В фарше из мяса птицы замороженном производства ООО «Нижнетагильская птицефабрика» обнаружена Listeria monocytogenes (вид грамположительных бактерий, возбудитель опасного заболевания человека — листериоза)», — говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, листерия инфицирует центральную нервную систему, что в результате может привести к таким заболеваниям, как менингит и энцефалит.

В связи с этим Федеральная служба по аккредитации приостановила действие декларации соответствия на указанную продукцию.

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