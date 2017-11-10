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В продукции «Нижнетагильской птицефабрики» найден возбудитель опасного заболевания

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили в продукции ООО «Нижнетагильская птицефабрика» возбудителя опасного заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.



«В фарше из мяса птицы замороженном производства ООО «Нижнетагильская птицефабрика» обнаружена Listeria monocytogenes (вид грамположительных бактерий, возбудитель опасного заболевания человека — листериоза)», — говорится в сообщении.



Согласно открытым источникам, листерия инфицирует центральную нервную систему, что в результате может привести к таким заболеваниям, как менингит и энцефалит.



В связи с этим Федеральная служба по аккредитации приостановила действие декларации соответствия на указанную продукцию.

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