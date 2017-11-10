Новости дня

Прокуратура выявила хищения и злоупотребления при организации похоронного дела в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Прокуратура выявила хищения бюджетных средств и злоупотребления при организации похоронного дела в Свердловской области. О результатах проверки этой отрасли сообщает пресс-служба Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, в I полугодии 2017 года на выплату социальных пособий на погребение из областного бюджета потратили 20,5 млн руб. Основные нарушения при использовании бюджетных средств были найдены в сфере закупок при организации похоронного дела.



«Так, Артемовская городская прокуратура в ходе изучения муниципального контракта, заключенного 22.12.2016 между МБУ «Жилкомстрой» и ООО «Союз-1» на выполнение комплекса работ по летнему и зимнему содержанию территорий мест захоронений, выявила, что директор общества одновременно являлся работником данного бюджетного учреждения, на которого возложены обязанности по контролю за исполнением муниципальных контрактов», — говорится в сообщении.



Со стороны государственных и муниципальных заказчиков были установлены факты злоупотребления своим положением. В частности, директора МБУ «Камышловская бюджетная организация» прокуратура уличила в растрате бюджетных средств. Как следует из документов, муниципальное учреждение заключило контракт на уборку кладбищ с ООО «Дизайнер». Согласно актам приемки и счетам, все работы были выполнены в полном объеме. Однако контрагенты не смогли пояснить, в чем именно заключалась их работа.



По результатам рассмотрения материалов проверки, направленных прокуратурой в следственные органы, на выплату социальных пособий на погребение на выплату социальных пособий на погребение возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».



Всего в ходе надзорных мероприятий выявлено 115 нарушений законодательства при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению умерших. Кроме нарушений, связанных с использованием бюджетных средств, сюда относятся недостатки, связанные с оформлением участков на кладбищах и работой крематориев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: