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Администрация Екатеринбурга не оформила в собственность участки на пяти городских кладбищах
10 ноябрь 2017 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Администрация Екатеринбурга не оформила право собственности на земельные участки на пяти городских кладбищах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
При проверке соблюдения законодательства при организации похоронного дела неоформленные земельные участки нашли на кладбищах «Кольцовское», «Палкинский торфяник», «Уктусское-2», «Уктусское-3». Кроме того, на кладбищах «Южное-3», «Южное-4», «Верхнемакаровское», «Северное» и других найдены участки, которые не поставлены на государственный кадастровый учет.
Также в ходе прокурорской проверки выяснилось, что кладбища в городе размещали на землях, которые предназначены для сельскохозяйственного производства. В частности, в Горном Щите индивидуальный предприниматель организовал погребения на одном из таких участков. В отношении коммерсанта возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению».
Кроме нарушений при организации участков для погребения прокуратура выявила проблемы в работе городских крематориев. В поле зрения проверяющих попало ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания».
«Так, предприятием не организована санитарно-защитная зона, ее проект в установленном порядке не разработан и не утвержден; лабораторные исследования уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне выбросов не проведены», — говорится в сообщении.
По решению суда на крематорий возложена обязанность устранить выявленные нарушения до мая 2019 года.
При проверке соблюдения законодательства при организации похоронного дела неоформленные земельные участки нашли на кладбищах «Кольцовское», «Палкинский торфяник», «Уктусское-2», «Уктусское-3». Кроме того, на кладбищах «Южное-3», «Южное-4», «Верхнемакаровское», «Северное» и других найдены участки, которые не поставлены на государственный кадастровый учет.
Также в ходе прокурорской проверки выяснилось, что кладбища в городе размещали на землях, которые предназначены для сельскохозяйственного производства. В частности, в Горном Щите индивидуальный предприниматель организовал погребения на одном из таких участков. В отношении коммерсанта возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению».
Кроме нарушений при организации участков для погребения прокуратура выявила проблемы в работе городских крематориев. В поле зрения проверяющих попало ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания».
«Так, предприятием не организована санитарно-защитная зона, ее проект в установленном порядке не разработан и не утвержден; лабораторные исследования уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне выбросов не проведены», — говорится в сообщении.
По решению суда на крематорий возложена обязанность устранить выявленные нарушения до мая 2019 года.
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