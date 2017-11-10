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Администрация Екатеринбурга не оформила в собственность участки на пяти городских кладбищах

10 ноябрь 2017 (11:05)

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Администрация Екатеринбурга не оформила право собственности на земельные участки на пяти городских кладбищах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

При проверке соблюдения законодательства при организации похоронного дела неоформленные земельные участки нашли на кладбищах «Кольцовское», «Палкинский торфяник», «Уктусское-2», «Уктусское-3». Кроме того, на кладбищах «Южное-3», «Южное-4», «Верхнемакаровское», «Северное» и других найдены участки, которые не поставлены на государственный кадастровый учет.

Также в ходе прокурорской проверки выяснилось, что кладбища в городе размещали на землях, которые предназначены для сельскохозяйственного производства. В частности, в Горном Щите индивидуальный предприниматель организовал погребения на одном из таких участков. В отношении коммерсанта возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению».

Кроме нарушений при организации участков для погребения прокуратура выявила проблемы в работе городских крематориев. В поле зрения проверяющих попало ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания».

«Так, предприятием не организована санитарно-защитная зона, ее проект в установленном порядке не разработан и не утвержден; лабораторные исследования уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне выбросов не проведены», — говорится в сообщении.

По решению суда на крематорий возложена обязанность устранить выявленные нарушения до мая 2019 года.

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