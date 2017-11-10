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Правительство РФ отклонило предложение ФАС о снижении тарифов на пассажирские перевозки РЖД

УрБК, Москва, 10.11.2017. Тариф на перевозки в плацкарте и общих вагонах в России в 2018 году будет сохранен на текущем уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александра Редько.



«По итогам сегодняшнего совещания в правительстве принято решение о продлении приказа ФАС России 2017 года — тариф в плацкарте повышен не будет и останется на уровне 2017 года. ФАС России не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения. ФАС рассчитывает, что РЖД в ближайшее время возобновят продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года. Данное решение является компромиссным и принято в интересах пассажиров», — сказал он.



Ранее ФАС выступала за снижение тарифов в регулируемом сегменте на 10% в 2018 году, тогда как РЖД предлагали индексацию на 3,9% (именно столько составил уровень индексации на 2017 год).



В свою очередь, РЖД в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год с 3 ноября 2017 года временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года (за исключением поездов категории «скоростной»). Компания сообщала, что продажи билетов в плацкарт и купе будут сразу же возобновлены после принятия соответствующих решений.

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