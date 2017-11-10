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Объем межбюджетных трансфертов в Свердловской области в 2018 году составит 94 млрд рублей
10 ноябрь 2017 (10:09)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Общий объем межбюджетных трансфертов в Свердловской области в 2018 году планируется в объеме 93,6 млрд руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Доходы областного бюджета на 2018 год планируются в сумме 209,8 млрд руб., расходы — 221,2 млрд. В 2018 году плановый дефицит составит 11,3 млрд руб. со снижением к показателю 2017 года на 2,3 млрд.
Законопроект о бюджете, как ожидается, будет рассмотрен в первом чтении на заседании Заксобрания региона 14 ноября, затем запланированы согласительные процедуры, на которых обсудят бюджет в разрезе госпрограмм.
Доходы областного бюджета на 2018 год планируются в сумме 209,8 млрд руб., расходы — 221,2 млрд. В 2018 году плановый дефицит составит 11,3 млрд руб. со снижением к показателю 2017 года на 2,3 млрд.
Законопроект о бюджете, как ожидается, будет рассмотрен в первом чтении на заседании Заксобрания региона 14 ноября, затем запланированы согласительные процедуры, на которых обсудят бюджет в разрезе госпрограмм.
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