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УК «Федерация» привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. УК «Федерация» осуществляла управление многоквартирными домами № 17в, 27 по ул. Известковая в поселке Дружинино Нижнесергинского района Свердловской области с нарушением лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента Госжилстройнадзора.



В соответствии с частью 4 статьи 198 ЖК РФ до 14 сентября 2017 года УК «Федерация» не имела правовых оснований для управления указанными многоквартирными домами.



31 октября 2017 года Госжилнадзор составил протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

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