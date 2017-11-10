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Челябинское УФАС оштрафовало завод ЖБИ «Урал» на 100 тысяч рублей за непристойную рекламу

УрБК, Челябинск, 10.11.2017. Челябинское УФАС России оштрафовало ООО «Завод ЖБИ «Урал» (г. Москва) на 100 тыс. руб. за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



В мае 2017 года комиссия Челябинского УФАС России признала, что в рекламе железобетонных изделий предприятия использованы непристойные образы и двусмысленные выражения. Рекламная конструкция была размещена в городе Миассе.



При этом сообщение было размещено на рекламной конструкции на одной из улиц Миасса. Из-за этого ограничить круг лиц, непосредственно воспринимающих рекламную информацию, было невозможно.



«Высказать свое мнение относительно спорной рекламы было предложено членам экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России. Участники совета путем тайного голосования практически единогласно указали на непристойность данной рекламы», — комментируют в пресс-службе челябинского УФАС.



Согласно действующему законодательству, в рекламе не допускается использование непристойных образов, сравнений и выражений.



Антимонопольная служба установила, что указанная рекламная конструкция находилась в аренде у ООО «Завод ЖБИ «Урал», в связи с чем общество признано рекламодателем спорной рекламы.



По итогам рассмотрения дела Челябинское УФАС России признало ООО «Завод ЖБИ «Урал» нарушившим законодательство о рекламе. Распространение данной рекламы было прекращено еще до вынесения решения антимонопольной службой.

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