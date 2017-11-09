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Индивидуальным предпринимателям ограничат доступ к работе в ритуальных службах
9 ноябрь 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Минстрой РФ предложил ряд мер против работы нелегальных похоронных агентств. Как сообщает «Коммерсантъ», о подготовке изменений заявил представитель ведомства на слушаниях Общественной палаты РФ.
По его словам, предлагается запретить частным лицам и индивидуальным предпринимателям представлять интересы ритуальных служб в качестве похоронных агентов.
Для этого в каждом регионе следует создать специальный реестр ритуальных агентств. За определенные нарушения учредителей похоронных служб будут исключать из этих списков. В дальнейшем им будет запрещено создавать новые ритуальные агентства.
По его словам, предлагается запретить частным лицам и индивидуальным предпринимателям представлять интересы ритуальных служб в качестве похоронных агентов.
Для этого в каждом регионе следует создать специальный реестр ритуальных агентств. За определенные нарушения учредителей похоронных служб будут исключать из этих списков. В дальнейшем им будет запрещено создавать новые ритуальные агентства.
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