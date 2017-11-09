Кризис
Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки
9 ноябрь 2017 (18:00)
Свердловская область заняла 39 место в рейтинге субъектов РФ по доступности ипотеки. Об этом говорится в материалах исследования РИА «Рейтинг».
Доля жителей Среднего Урала, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, составляет 25,3%.
Регионами-лидерами по доступности ипотеки в России являются Ямало-Ненецкий (66,3%), Чукотский (56,1%) и Ханты-Мансийский автономные округа (53,8%).
Доля жителей Среднего Урала, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, составляет 25,3%.
Регионами-лидерами по доступности ипотеки в России являются Ямало-Ненецкий (66,3%), Чукотский (56,1%) и Ханты-Мансийский автономные округа (53,8%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки
- Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
- Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки
- Свердловская область заняла 27 место в рейтинге самых богатых субъектов страны
- Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ
Loading...