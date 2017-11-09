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Министр связи РФ посетил стенд «МегаФона» в ИТ-парке Челябинска

УрБК, Челябинск, 09.11.2017. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в рамках рабочей поездки в Челябинск посетил стенд «МегаФона» в местном ИТ-парке. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



В ходе визита специалисты «МегаФона» предложили установить на дорогах «умные» знаки на основе технологии IoT (Internet of Things).



«Интернет вещей поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий и повысить культуру вождения. Чтобы дорожные знаки стали «умнее», их предлагают оснастить IoT-датчиками, которые два раза в день автоматически отправляют информацию о состоянии объекта на сервер «МегаФона». В случае вандализма или если знак будет сбит, умное устройство мгновенно передаст данные на сервер, и обслуживающая организация получит актуальные сведения», — говорится в сообщении.



«Поврежденные, либо отсутствующие дорожные знаки могут привести к непоправимым последствиям — серьезному ДТП. Мы предлагаем усовершенствовать подходы к обеспечению безопасности дорожного движения. Наше решение на основе интернета вещей позволит в режиме онлайн отслеживать состояние дорожных знаков. Важно, что организации, занимающиеся их установкой и обслуживанием, смогут значительно сократить затраты и как минимум в 10 раз быстрее обнаружить и устранить повреждения», — отметил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.



Отметим, что IoT-датчик может работать при температуре от +60⁰C и до -40⁰C. Это позволяет обеспечить стабильный сигнал при любых экстремальных погодных условиях. Решение по беспроводной передаче данных может быть реализовано на сети большого радиуса действия — в стандарте LoRa WAN (Long Range wide-area networks). Технология отличается высокой помехоустойчивостью, даже одна базовая станция LoRa способна одновременно обслуживать сотни тысяч устройств и отличается их малым энергопотреблением.

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