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Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Свердловская область заняла 39 место в рейтинге субъектов РФ по доступности ипотеки. Об этом говорится в материалах исследования РИА «Рейтинг».



Доля жителей Среднего Урала, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, составляет 25,3%.



Регионами-лидерами по доступности ипотеки в России являются Ямало-Ненецкий (66,3%), Чукотский (56,1%) и Ханты-Мансийский автономные округа (53,8%).

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