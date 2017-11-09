ПИФы вышли из зоны стагнации

Рынок коллективных инвестиций активно развивался до 2008 года, после чего в течение почти 10 лет он пребывал в стагнации. Сегодня, по мнению экспертов и аналитиков, в этом секторе экономики наметилось улучшение, в первую очередь за счет снижения привлекательности банковских вкладов. Однако, несмотря на рост рынка ПИФов, инвесторы сохраняют консервативный подход к инвестированию средств и выбирают менее доходные, но более надежные фонды.Еще одной причиной роста интереса к альтернативным способам вложения накопленных средств, по мнению наблюдателей, является то, что банки-партнеры стали более эффективно продавать клиентам продукты управляющих компаний. Им приходится предлагать паи ПИФов как альтернативный продукт, чтобы не потерять своего вкладчика, разочаровавшегося в депозите.«Популярность паевых инвестиционных фондов растет: многие россияне в условиях падения ставок по вкладам разочаровались в банковских продуктах и начали осваивать другие инвестиционные инструменты, отдавая предпочтение консервативным стратегиям», — считает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.По итогам десяти месяцев 2017 года лидерами стали паевые фонды, ориентированные на технологии. Первое место занимает ПИФ «Сбербанк — Глобальный Интернет» управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», который продемонстрировал рост на 42,7%. Данный ПИФ специализируется на акциях ликвидных и крупных интернет-компаний.На втором месте закрепился «Райффайзен — Информационные технологии» УК «Райффайзен Капитал» — плюс 34,14%. Портфель данного фонда включает в себя акции операторов фиксированной и мобильной связи, компаний медиа-отрасли, а также сектора IT.Замыкает тройку лидеров «Альфа-Капитал Технологии» УК «Альфа-Капитал» — плюс 32,86%. Фонд специализируется на долгосрочных инвестициях в акции компаний группы hi-tech.Как отмечают аналитики Группы компаний «Финам», первая половина года оказалась неудачной для большинства ПИФов. Снижение рынка акций привело к тому, что 176 фондов (это 51,5%) показали снижение стоимости пая. А среди лидеров были только ПИФы, ориентированные на работу с облигациями.«Однако уже в начале лета наступил перелом, и отечественный фондовый рынок перешел к довольно устойчивому росту», — рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.По его словам, основными драйверами рынка ПИФов за это время были хорошие экономические показатели государства и политика Банка России. За первые три месяца ВВП страны показывал устойчивый рост на фоне снижения темпов инфляции. При этом ЦБ РФ планомерно и довольно стремительно понижал ключевую ставку, что сделало инвестирование в фонды гораздо более выгодным, чем банковские депозиты.Между тем не всем фондам удается выйти в плюс.По мнению экспертов, рынок коллективных инвестиций в 2017 году продолжил следовать по пути минимизирования издержек. В целом приток средств в паевые инвестиционные фонды увеличился. Так, по данным ЦБ, во II квартале стоимость чистых активов (СЧА) открытых ПИФов выросла на 15,4%, до 162,8 млрд руб., тогда как СЧА интервальных ПИФов — на 5,6%, до 19,6 млрд руб. Прирост показателей обеспечил нетто-приток инвестиций.«Стоит выделить активное изменение структуры активов ПИФов. Например, объем акций в активах фондов во II квартале сократился на 59,2 млрд руб., а доля этих бумаг в структуре активов снизилась с 20,8 до 19,3%. Происходило это на фоне снижения рыночной стоимости акций», — сказал В. Зотов.Большинство аналитиков сходятся во мнении, что итоги года будут сильно зависеть от IV квартала.«Пока за счет рекордных темпов роста котировок нефти рынки акций показывают очень хорошие результаты, что отражается и на доходности соответствующих ПИФов. Но ситуация может быстро измениться. В частности, ожидается, что итоговый по году прирост ВВП составит всего 1,8%, так что IV квартал может оказаться весьма неоднозначным», — сказал А. Коренев.Вероятнее всего, по итогам года доходность большинства фондов окажется несколько ниже, чем на сегодняшний день, а ПИФы, ориентированные на инвестирование в облигации и уступившие на какой-то момент лидерство фондам акций, снова могут показать хорошие результаты.Так или иначе, нет сомнений в том, что популярность паевых инвестиционных фондов продолжит расти. В большей степени это объясняется тем, что на сегодняшний день именно ПИФы являются одним из самых доступных инвестиционных инструментов для частных лиц после банковских вкладов. Однако сравнивая с депозитами в кредитных организациях, доход на рынке коллективных инвестиций выше. Именно поэтому, как считают эксперты, вторые продолжат демонстрировать положительную динамику по объему привлеченных средств.