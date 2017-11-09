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УБРиР: Участники программы профориентации успешно поступили в колледжи и училища

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Участники программы профессиональной ориентации выпускников детских домов, организованной Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР), смогли успешно поступить в колледжи и техникумы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Напомним, УБРиР реализует проект профориентации с 2014 года в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо». Ключевая задача — сформировать у подростков потребность к самостоятельной учебной и трудовой деятельности. В этом году банк организовал курс «Рождественские каникулы» для воспитанников детдомов из Богдановича, Качканара, Нижнего Тагила и Первоуральска.



В течение пяти дней опытные эксперты помогали школьникам определиться с жизненными приоритетами, прививали им основы финансовой и юридической грамотности, учили составлять личный бюджет.



«Выпускники детских домов зачастую не обладают необходимыми навыками самостоятельной жизни, многие не умеют правильно распоряжаться деньгами и теряются при выборе учебного заведения», — говорит куратор благотворительной программы УБРиР Элина Кущенко.



В сентябре 11 детей-сирот, которые принимали участие в программе профориентации УБРиР, успешно поступили в средне-специальные учебные заведения. Мальчики сделали свой выбор в пользу таких профессий, как сварщик, автомеханик, машинист, технолог, повар-кондитер. Девочки решили учиться на закройщиц и машинисток. Еще один выпускник поступил в медицинский вуз. В ходе опроса, проведенного банком, почти все ребята выразили готовность поступить в высшие учебные заведения после техникумов.



Благотворительная программа «Дети верят в чудо» работает в Уральском банке реконструкции и развития с 2008 года: с каждого комиссионного сбора за отправленное платежное поручение банк направляет 1 рубль в благотворительный фонд. Средства идут на оплату нужд и потребностей детей. В 2014 году УБРиР расширил программу и запустил несколько проектов по социальной адаптации ребят в детских домах: «Синемалогия», «Попугай», «Кто я, или Проверено на себе». На данный момент УБРиР поддерживает 50 детских учреждений в девяти регионах России, участниками программы «Дети верят в чудо» являются более 4 тыс. ребят в возрасте от 3 до 17 лет.

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