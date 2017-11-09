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Капитализация Apple превысила 900 млн долл. США

Американская корпорация Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой на закрытие торгов превысила 900 млрд долл. США. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



По итогам сессии на Уолл-стрит ее акции подорожали на 0,8%, до 176,24 долл. Таким образом, рыночная стоимость Apple составила 904,9 млрд долл.



В конце прошлой недели капитализация Apple уже поднималась выше 900 млрд долл., но это было в первые минуты сессии. Рост произошел благодаря отчетности и началу продаж iPhone X. Однако удержать рекордно высокий показатель до конца торгов не удалось.

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