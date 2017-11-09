Дайджест
Индийский спецназ будет обучаться в России
9 ноябрь 2017 (17:02)
Бойцы специальных подразделений МВД Индии пройдут обучение в центре подготовки Росгвардии. Об этом пишет газета «Известия».
Начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин рассказал, что в скором времени индийские спецназовцы приедут в центр горной подготовки войск национальной гвардии «Хацавита», расположенный в Краснодарском крае.
«В Росгвардии особенно подчеркивают, что речь идет не просто о тренировках, а об обмене опытом в процессе обучения, поскольку индийский спецназ традиционно отличается высоким уровнем горной подготовки», — пишет издание.
В России ожидают прибытия бойцов специальных оперативных групп и рейнджеров Национальной гвардии безопасности Индии, которая специализируется на борьбе с терроризмом.
Начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин рассказал, что в скором времени индийские спецназовцы приедут в центр горной подготовки войск национальной гвардии «Хацавита», расположенный в Краснодарском крае.
«В Росгвардии особенно подчеркивают, что речь идет не просто о тренировках, а об обмене опытом в процессе обучения, поскольку индийский спецназ традиционно отличается высоким уровнем горной подготовки», — пишет издание.
В России ожидают прибытия бойцов специальных оперативных групп и рейнджеров Национальной гвардии безопасности Индии, которая специализируется на борьбе с терроризмом.
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