Дайджест
Роспотребнадзор предупредил об опасной болезни в Испании и Португалии
9 ноябрь 2017 (17:02)
Роспотребнадзор предупредил об участившихся случаях легионеллеза в Испании и Португалии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По официальным сообщениям органов здравоохранения, о. Майорка (Испания) в период с середины сентября по первую декаду октября текущего года было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов, отдыхавших в одном из отелей г. Пальманова. Как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом», — говорится в сообщении.
Впоследствии возбудитель инфекции был обнаружен в пробах окружающей среды, отобранных в отеле. В настоящий момент он изучается.
«По официальным сообщениям органов здравоохранения, о. Майорка (Испания) в период с середины сентября по первую декаду октября текущего года было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов, отдыхавших в одном из отелей г. Пальманова. Как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом», — говорится в сообщении.
Впоследствии возбудитель инфекции был обнаружен в пробах окружающей среды, отобранных в отеле. В настоящий момент он изучается.
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