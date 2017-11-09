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Роспотребнадзор предупредил об опасной болезни в Испании и Португалии

Роспотребнадзор предупредил об участившихся случаях легионеллеза в Испании и Португалии. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«По официальным сообщениям органов здравоохранения, о. Майорка (Испания) в период с середины сентября по первую декаду октября текущего года было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов, отдыхавших в одном из отелей г. Пальманова. Как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом», — говорится в сообщении.



Впоследствии возбудитель инфекции был обнаружен в пробах окружающей среды, отобранных в отеле. В настоящий момент он изучается.

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