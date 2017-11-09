Дайджест
Компания SpaceX расследует взрыв нового двигателя
9 ноябрь 2017 (17:02)
Компания SpaceX расследует взрыв нового двигателя для ракеты Falcon 9 во время испытаний на полигоне. Об этом сообщает The Washington Post.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября. В ходе «квалификационного теста» на полигоне в Техасе двигатель нового поколения для ракеты внезапно взорвался. В результате никто не пострадал, однако в компании озаботились проведением тщательного расследования случая.
Как отмечает газета, это уже не первый взрыв двигателя ракеты у SpaceX. В 2015 году один из них взорвался при взлете Falcon 9, в 2016 году — во время заправки ракеты. Тогда также не было пострадавших.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября. В ходе «квалификационного теста» на полигоне в Техасе двигатель нового поколения для ракеты внезапно взорвался. В результате никто не пострадал, однако в компании озаботились проведением тщательного расследования случая.
Как отмечает газета, это уже не первый взрыв двигателя ракеты у SpaceX. В 2015 году один из них взорвался при взлете Falcon 9, в 2016 году — во время заправки ракеты. Тогда также не было пострадавших.
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