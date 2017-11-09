Дайджест
США задействуют в военных учениях три авианосца
9 ноябрь 2017 (17:01)
США проведут очень редкие учения, в которых будут задействованы сразу три авианосные группы. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота ВМС США.
Учения будут проводиться в западной части Тихого океана с 11 по 14 ноября.
«Довольно редко в учениях участвуют два авианосца, и еще реже — три», — отметил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт.
Адмирал также подчеркнул, что учения трех авианосцев обещают быть очень трудными.
Учения будут проводиться в западной части Тихого океана с 11 по 14 ноября.
«Довольно редко в учениях участвуют два авианосца, и еще реже — три», — отметил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт.
Адмирал также подчеркнул, что учения трех авианосцев обещают быть очень трудными.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В военных учениях на Курилах принимают участие 2,5 тыс. солдат
- Япония провела совместные учения с США
- В Крыму провели учения Черноморского флота России
- Путин отдал приказ начать крупномасштабные военные учения на Черном море
- В Грузии начались учения НАТО
Loading...