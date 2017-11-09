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США задействуют в военных учениях три авианосца

9 ноябрь 2017 (17:01)

США проведут очень редкие учения, в которых будут задействованы сразу три авианосные группы. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота ВМС США.

Учения будут проводиться в западной части Тихого океана с 11 по 14 ноября.

«Довольно редко в учениях участвуют два авианосца, и еще реже — три», — отметил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт.

Адмирал также подчеркнул, что учения трех авианосцев обещают быть очень трудными.

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