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США задействуют в военных учениях три авианосца

США проведут очень редкие учения, в которых будут задействованы сразу три авианосные группы. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота ВМС США.



Учения будут проводиться в западной части Тихого океана с 11 по 14 ноября.



«Довольно редко в учениях участвуют два авианосца, и еще реже — три», — отметил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт.



Адмирал также подчеркнул, что учения трех авианосцев обещают быть очень трудными.

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