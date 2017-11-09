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В Екатеринбурге задержали подозреваемых в вымогательстве денег за незаконную парковку

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Подразделение по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии в Екатеринбурге задержало группу граждан в возрасте от 20 до 35 лет, подозреваемых в вымогательстве с автолюбителей денежных средств за незаконную парковку. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



«С заявлением о вымогательстве в ОБОП обратились представители коммерческого предприятия, на территории которого злоумышленники организовали незаконный бизнес, самовольно захватив арендуемый компанией земельный участок на ул. Сурикова. У сыщиков имелась оперативная информация, что все «хозяева» участка спортивного телосложения и могли иметь при себе огнестрельное оружие», — заявил В. Горелых.



По его словам, злоумышленников задержали 8 ноября. При этом сотрудникам СОБР пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.



«Когда 8 ноября на место нелегальной стоянки прибыли истинные владельцы земельного участка, в их адрес сначала стали поступать угрозы, а затем по отношению к ним было применено насилие. Именно в этот момент и нагрянули силовики. Молодые люди попытались оказать сопротивление и ретироваться, но им этого не позволили. В воздух бойцами СОБР было сделано несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. В дежурную часть для разбирательства полиция доставила несколько человек», — рассказал В. Горелых.



В действиях задержанных лиц специалисты усматривают признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 163 «Вымогательство», 179 «Принуждение к совершению сделки», 330 «Самоуправство» УК РФ. Сейчас полиция продолжает проверку и устанавливает подробности случившегося.

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