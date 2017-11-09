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Официальный курс долл. США вырос на 0,4 коп., евро — на 8 коп.

9 ноябрь 2017 (16:46)

УрБК, Москва, 09.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 0,47 коп., до 59,25 руб., евро вырос на 8,25 коп., до 68,78 руб.

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