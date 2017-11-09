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РМК приняла участие в заседании Российско-Казахстанского делового совета

УрБК, Челябинск, 09.11.2017. Русская медная компания (РМК) представила на Российско-Казахстанском деловом совете стандарт «Умная медь» в кадровой политике и социальной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Заседание Российско-Казахстанского делового совета прошло 9 ноября в Челябинске в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие было посвящено роли бизнеса в развитии человеческого капитала. Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова представила на встрече бизнес-стандарт «Умная медь» в контексте развития кадрового потенциала, реализации эффективной внутренней социальной политики и формирования кадрового резерва.



«Группа РМК управляет 13 предприятиями в четырех регионах России, а также в республике Казахстан. На производствах РМК занято порядка 8,5 тыс. сотрудников. При этом порядка 85% работников — жители территорий присутствия. Кадровая политика компании в регионах направлена на обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда, обеспечение безопасных и комфортных условий работы, создание эффективной и долгосрочной системы мотивации сотрудников. Работники предприятий РМК участвуют в конкурсах профессионального мастерства, имеют возможность повысить квалификацию, получить дополнительную специальность прямо на предприятии», — говорится в сообщении.



Сотрудничество с ведущими профильными вузами и техникумами позволяет Русской медной компании формировать кадровый резерв не только для своих предприятий, но и металлургической и горнодобывающей отраслей в целом. Студенты вузов и техникумов имеют возможность получать именные стипендии от РМК, проходить практику на предприятиях Группы и осваивать самые современные передовые технологии от мировых лидеров.



В рамках внутренней социальной политики работники РМК имеют возможность оздоравливаться в санаториях-профилакториях (большую часть стоимости путевки оплачивает предприятие), заниматься спортом, вместе с членами семей участвовать в ежегодной масштабной корпоративной спартакиаде «Кубок РМК». Внутренняя социальная политика компании направлена не только на сотрудников, но и на членов их семей, а также ветеранов предприятий.



Особое внимание в РМК уделяют повышению качества жизни и развитию инфраструктуры территорий присутствия. На ремонт, реконструкцию и строительство социальных и других общественно значимых объектов в городах и поселках регионов России и Казахстана в 2014-2016 годах РМК направила порядка 1,164 млрд руб.



«Для РМК решение задачи развития человеческого капитала — это не только современные компетенции и профессионализм сотрудников. Мы стремимся создавать для персонала, членов семей работников и жителей территорий присутствия целый комплекс условий, которые позволяют успешно трудиться и жить в благоприятной среде», — заявила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

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