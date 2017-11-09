Кризис
Группа ВТБ потеряла 7 млрд рублей из-за вложений в «Открытие Холдинг»
9 ноябрь 2017 (15:44)
Группа ВТБ признала чистый убыток в 7 млрд руб. от списания доли 9,99% в «Открытие Холдинге». Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на заместителя председателя правления ВТБ Герберта Моос.
«Мы переоценили наши вложения в «Открытие Холдинг» до нулевой отметки, то есть фактически переоценили их в ноль. Финансовый эффект этой переоценки в терминах чистой прибыли составил минус 7 млрд руб. То есть в результате, который мы показали за этот квартал, сидит такой разовый негативный результат. Мы считаем, что это правильный шаг, он отражает ситуацию, которая сложилась с ФК «Открытие» и банком «Открытие», — сказал он в ходе конференс-колла по результатам отчетности за 9 месяцев 2017 года.
По его словам, после переоценки группа не ожидает дополнительных негативных эффектов, связанных с этим вложением.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что группа спишет долю в «Открытие Холдинге» в размере 9,99% до конца года с убытком в размере около 7 млрд руб. По его словам, это не отразится на общих финансовых результатах группы по итогам 2017 года.
«Мы переоценили наши вложения в «Открытие Холдинг» до нулевой отметки, то есть фактически переоценили их в ноль. Финансовый эффект этой переоценки в терминах чистой прибыли составил минус 7 млрд руб. То есть в результате, который мы показали за этот квартал, сидит такой разовый негативный результат. Мы считаем, что это правильный шаг, он отражает ситуацию, которая сложилась с ФК «Открытие» и банком «Открытие», — сказал он в ходе конференс-колла по результатам отчетности за 9 месяцев 2017 года.
По его словам, после переоценки группа не ожидает дополнительных негативных эффектов, связанных с этим вложением.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что группа спишет долю в «Открытие Холдинге» в размере 9,99% до конца года с убытком в размере около 7 млрд руб. По его словам, это не отразится на общих финансовых результатах группы по итогам 2017 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа ВТБ потеряла 7 млрд рублей из-за вложений в «Открытие Холдинг»
- НПФ «Будущее» получил убыток в размере 2,7 млрд руб. из-за «Росгосстраха» и ФК «Открытие»
- НПФ «Будущее» получил убыток в размере 2,7 млрд руб. из-за «Росгосстраха» и ФК «Открытие»
- Банки группы «Открытие» сократили объемы привлеченных средств
- Чистый убыток ОАО «Группа ЛСР» в 2008 году составил 8,007 млрд. рублей
Loading...