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Группа ВТБ потеряла 7 млрд рублей из-за вложений в «Открытие Холдинг»

УрБК, Москва, 09.11.2017. Группа ВТБ признала чистый убыток в 7 млрд руб. от списания доли 9,99% в «Открытие Холдинге». Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на заместителя председателя правления ВТБ Герберта Моос.



«Мы переоценили наши вложения в «Открытие Холдинг» до нулевой отметки, то есть фактически переоценили их в ноль. Финансовый эффект этой переоценки в терминах чистой прибыли составил минус 7 млрд руб. То есть в результате, который мы показали за этот квартал, сидит такой разовый негативный результат. Мы считаем, что это правильный шаг, он отражает ситуацию, которая сложилась с ФК «Открытие» и банком «Открытие», — сказал он в ходе конференс-колла по результатам отчетности за 9 месяцев 2017 года.



По его словам, после переоценки группа не ожидает дополнительных негативных эффектов, связанных с этим вложением.



Ранее глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что группа спишет долю в «Открытие Холдинге» в размере 9,99% до конца года с убытком в размере около 7 млрд руб. По его словам, это не отразится на общих финансовых результатах группы по итогам 2017 года.

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