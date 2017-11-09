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В Серове изъяли более 200 кг фруктов без маркировки страны происхождения
9 ноябрь 2017 (15:16)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Транспортная прокуратура и Управление Россельхознадзора по Свердловской области в ходе проверки на одной из продовольственных баз Серова изъяли крупную партию фруктов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в объектах торговли продавали подкарантинную продукцию (яблоки, виноград, сливы, лимоны — всего свыше 200 кг) при отсутствии товаросопроводительной документации, а также без маркировки страны происхождения товаров и производителя.
По результатам проверки транспортным прокурором в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», а также по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам реализации».
По результатам рассмотрения дел виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 42 тыс. руб. Продукцию изъяли и уничтожили на полигоне ТБО в Екатеринбурге.
Установлено, что в объектах торговли продавали подкарантинную продукцию (яблоки, виноград, сливы, лимоны — всего свыше 200 кг) при отсутствии товаросопроводительной документации, а также без маркировки страны происхождения товаров и производителя.
По результатам проверки транспортным прокурором в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», а также по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам реализации».
По результатам рассмотрения дел виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 42 тыс. руб. Продукцию изъяли и уничтожили на полигоне ТБО в Екатеринбурге.
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