Новости дня
Иностранные дипломаты высоко оценили готовность «Екатеринбург-Арены»
9 ноябрь 2017 (14:57)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Представители иностранных дипломатических миссий высоко оценили готовность «Екатеринбург-Арены» к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.
Генеральный директор компании Михаил Ходоровский и заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин 8 ноября провели экскурсию на строящемся стадионе «Екатеринбург-Арена» для сотрудников дипломатических консульств Италии, Германии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Франции, Китая, Республики Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Болгарии и Азербайджана. В ходе экскурсии представители дипмиссий осмотрели комплекс, строительная готовность которого составляет более 90%, и ознакомились с оставшимся объемом работ.
В ходе экскурсии М. Ходоровский продемонстрировал гостям отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скай-боксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки — специалисты ведут пуско-наладочные работы. В соответствии с графиком архитектурная подсветка «Екатеринбург-Арены» заработает до конца ноября. Также на прилегающей к спортобъекту территории устанавливаются скамейки, урны и малые архитектурные формы.
Осмотрев спорткомплекс, представители дипведомств отметили размах и современность «Екатеринбург-Арены», а также высокую готовность объектов ЧМ-2018.
«Я могу наблюдать, как изменился этот стадион, какие работы здесь были проведены, буквально из окна собственной квартиры. Хочу сказать, насколько замечательным стал этот объект. Посмотрите, еще 9 месяцев до начала игр, а объект уже почти готов. Я нисколько не сомневаюсь, что работа на стадионе будет завершена в срок», — считает генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль.
Высокую оценку стадиону «Екатеринбург-Арена» дал и генеральный консул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Мартин Феннер.
«Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение на этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков. С нетерпением жду начала игр чемпионата, чтобы увидеть их собственными глазами», — отметил М. Феннер.
С коллегами согласен и руководитель отделения посольства Беларуси в городе Екатеринбурге Василий Кунский.
«Я считаю, что был выполнен колоссальный объем работ, и они впечатляют! И по качеству, и визуально выполняется все очень достойно. Очень интересное решение — сборно-разборные трибуны, это оригинально и позволяет использовать, а потом убрать и при необходимости применить вновь, в том числе на других спортивных объектах области», — подчеркнул В. Кунский.
Отметим, что особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровнях уделяется проработке вариантов дальнейшего применения построенной к играм чемпионата спортивной инфраструктуры. Этот вопрос не остался без внимания и участников дипломатической экскурсии, которые отметили хорошую стратегию наследия в Екатеринбурге.
Генеральный директор компании Михаил Ходоровский и заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин 8 ноября провели экскурсию на строящемся стадионе «Екатеринбург-Арена» для сотрудников дипломатических консульств Италии, Германии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Франции, Китая, Республики Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Болгарии и Азербайджана. В ходе экскурсии представители дипмиссий осмотрели комплекс, строительная готовность которого составляет более 90%, и ознакомились с оставшимся объемом работ.
В ходе экскурсии М. Ходоровский продемонстрировал гостям отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скай-боксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки — специалисты ведут пуско-наладочные работы. В соответствии с графиком архитектурная подсветка «Екатеринбург-Арены» заработает до конца ноября. Также на прилегающей к спортобъекту территории устанавливаются скамейки, урны и малые архитектурные формы.
Осмотрев спорткомплекс, представители дипведомств отметили размах и современность «Екатеринбург-Арены», а также высокую готовность объектов ЧМ-2018.
«Я могу наблюдать, как изменился этот стадион, какие работы здесь были проведены, буквально из окна собственной квартиры. Хочу сказать, насколько замечательным стал этот объект. Посмотрите, еще 9 месяцев до начала игр, а объект уже почти готов. Я нисколько не сомневаюсь, что работа на стадионе будет завершена в срок», — считает генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль.
Высокую оценку стадиону «Екатеринбург-Арена» дал и генеральный консул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Мартин Феннер.
«Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение на этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков. С нетерпением жду начала игр чемпионата, чтобы увидеть их собственными глазами», — отметил М. Феннер.
С коллегами согласен и руководитель отделения посольства Беларуси в городе Екатеринбурге Василий Кунский.
«Я считаю, что был выполнен колоссальный объем работ, и они впечатляют! И по качеству, и визуально выполняется все очень достойно. Очень интересное решение — сборно-разборные трибуны, это оригинально и позволяет использовать, а потом убрать и при необходимости применить вновь, в том числе на других спортивных объектах области», — подчеркнул В. Кунский.
Отметим, что особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровнях уделяется проработке вариантов дальнейшего применения построенной к играм чемпионата спортивной инфраструктуры. Этот вопрос не остался без внимания и участников дипломатической экскурсии, которые отметили хорошую стратегию наследия в Екатеринбурге.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ольга Голодец осмотрела стройплощадку «Екатеринбург-Арены»
- Игорь Левитин оценил ход строительства «Екатеринбург-Арены»
- Строительство «Екатеринбург-Арены» завершено на 87%
- На «Екатеринбург-Арене» приступили к отделке фасадов
- Игорь Шувалов оценил высокий темп строительных работ на Центральном стадионе в Екатеринбурге
Loading...