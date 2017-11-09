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Иностранные дипломаты высоко оценили готовность «Екатеринбург-Арены»

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Представители иностранных дипломатических миссий высоко оценили готовность «Екатеринбург-Арены» к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Генеральный директор компании Михаил Ходоровский и заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин 8 ноября провели экскурсию на строящемся стадионе «Екатеринбург-Арена» для сотрудников дипломатических консульств Италии, Германии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Франции, Китая, Республики Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Болгарии и Азербайджана. В ходе экскурсии представители дипмиссий осмотрели комплекс, строительная готовность которого составляет более 90%, и ознакомились с оставшимся объемом работ.



В ходе экскурсии М. Ходоровский продемонстрировал гостям отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скай-боксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки — специалисты ведут пуско-наладочные работы. В соответствии с графиком архитектурная подсветка «Екатеринбург-Арены» заработает до конца ноября. Также на прилегающей к спортобъекту территории устанавливаются скамейки, урны и малые архитектурные формы.



Осмотрев спорткомплекс, представители дипведомств отметили размах и современность «Екатеринбург-Арены», а также высокую готовность объектов ЧМ-2018.



«Я могу наблюдать, как изменился этот стадион, какие работы здесь были проведены, буквально из окна собственной квартиры. Хочу сказать, насколько замечательным стал этот объект. Посмотрите, еще 9 месяцев до начала игр, а объект уже почти готов. Я нисколько не сомневаюсь, что работа на стадионе будет завершена в срок», — считает генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль.



Высокую оценку стадиону «Екатеринбург-Арена» дал и генеральный консул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Мартин Феннер.



«Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение на этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков. С нетерпением жду начала игр чемпионата, чтобы увидеть их собственными глазами», — отметил М. Феннер.



С коллегами согласен и руководитель отделения посольства Беларуси в городе Екатеринбурге Василий Кунский.



«Я считаю, что был выполнен колоссальный объем работ, и они впечатляют! И по качеству, и визуально выполняется все очень достойно. Очень интересное решение — сборно-разборные трибуны, это оригинально и позволяет использовать, а потом убрать и при необходимости применить вновь, в том числе на других спортивных объектах области», — подчеркнул В. Кунский.



Отметим, что особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровнях уделяется проработке вариантов дальнейшего применения построенной к играм чемпионата спортивной инфраструктуры. Этот вопрос не остался без внимания и участников дипломатической экскурсии, которые отметили хорошую стратегию наследия в Екатеринбурге.

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