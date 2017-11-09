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Прокуратура выявила волокиту при оказании высокотехнологичной медпомощи в Свердловской области
9 ноябрь 2017 (14:21)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Прокуратура Свердловской области нашла нарушения при оказании высокотехнологичной помощи в регионе в 2016-2017 годах. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
В частности, в указанный период в нескольких межучреждениях региона, как установила прокуратура, была допущена волокита. Речь идет о ГБУЗ «Серовская городская больница», ГБУЗ «Белоярская центральная районная больница», ГБУЗ «Детская городская больница г. Первоуральск». В результате растягивались сроки получения высокотехнологичной медпомощи.
Найдены нарушения и при финансировании высокотехнологичной медпомощи со стороны минздрава Свердловской области.
«Установлено, что за 2016 год осуществлено 29 585 случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, за 9 месяцев 2017 — 19 432. Из указанного количества по 2 211 случаям в 2016 году и 1 213 — в текущем периоде 2017 года решение об оказании высокотехнологичной медицинской помощи принималось врачебной комиссией министерства в связи с оказанием медицинской помощи не за счет средств обязательного медицинского страхования, а за счет бюджетных средств при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.
В частности, в указанный период в нескольких межучреждениях региона, как установила прокуратура, была допущена волокита. Речь идет о ГБУЗ «Серовская городская больница», ГБУЗ «Белоярская центральная районная больница», ГБУЗ «Детская городская больница г. Первоуральск». В результате растягивались сроки получения высокотехнологичной медпомощи.
Найдены нарушения и при финансировании высокотехнологичной медпомощи со стороны минздрава Свердловской области.
«Установлено, что за 2016 год осуществлено 29 585 случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, за 9 месяцев 2017 — 19 432. Из указанного количества по 2 211 случаям в 2016 году и 1 213 — в текущем периоде 2017 года решение об оказании высокотехнологичной медицинской помощи принималось врачебной комиссией министерства в связи с оказанием медицинской помощи не за счет средств обязательного медицинского страхования, а за счет бюджетных средств при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.
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