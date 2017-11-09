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Четверть студентов Екатеринбурга зарабатывает не более 16 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Четверть нынешних студентов Екатеринбурга зарабатывает от 11 до 16 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба «Зарплата.ру».



Среди тех студентов, кто учится в настоящее время, 59% совмещает учебу и работу, а 41% предпочитают сконцентрироваться на образовании. Четверть нынешних студентов Екатеринбурга говорят, что их ежемесячный доход составляет от 11 до 16 тыс. руб. 18% опрошенных зарабатывают от 16 до 20 тыс. руб., а каждый десятый — от 28 тыс. руб.



Среди тех горожан, кто уже получил высшее образование, от 5 до 10 тыс. руб. в месяц зарабатывали 41% опрошенных, от 11 до 16 тыс. руб. — 25%, а доход от 11 до 16 тыс. руб. был у 20% екатеринбуржцев. И только 4% указали, что получали в период учебы больше 28 тыс. руб.



Около 60% нынешних специалистов во время обучения работали не по профилю, 17% трудились в смежных областях и только 21% — по специальности.



55% сегодняшних студентов работают в сфере, не связанной с их будущей профессией, четверть работает по специальности, а еще четверть рассказала, что их работа частично связана с профилем образования.



Самой популярной сферой работы среди бывших и нынешних студентов Екатеринбурга стали продажи — 31% и 28% соответственно. Бывшие студенты признались, что часто работали в общепите — 19%, в промышленности и образовании — по 7%, а также в науке и IT-сфере по 6%. Также респонденты рассказали, что трудились грузчиками, охранниками, строителями.



У современных студентов сфера питания менее популярна (14%), а в сферах промышленности, IT и образования подрабатывает 12% и 11% опрошенных.

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