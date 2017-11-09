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Сирийская армия взяла под контроль город Абу Камаль

Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в стране. Как сообщил агентству РИА Новости полевой командир армии САР, речь идет о городе Абу Камаль в провинции Дейр-эз-Зор.



По его словам, правительственные войска начали прочесывать город в поисках оставленных боевиками ловушек и мин.



28 октября о подготовке к штурму города сообщили представители международной коалиции во главе с США. По словам официального представителя коалиции полковника Райана Диллона, после освобождения иракского Мосула и сирийской Ракки Абу Камаль стал главным оплотом террористов.

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