Дайджест
В США могут запретить «российский государственный контент»
9 ноябрь 2017 (13:47)
Комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить трансляцию части российского контента в американских телесетях. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на 2018 финансовый год.
«Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется российским правительством. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей (цитата по РИА Новости)», — предлагают сенаторы.
25 октября Москва призвала Вашингтон дать возможность российским СМИ спокойно работать на территории США. В заявлении российского посольства в США утверждалось, что американский Акт о регистрации иностранных агентов применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на российские СМИ не прекращается.
«Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется российским правительством. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей (цитата по РИА Новости)», — предлагают сенаторы.
25 октября Москва призвала Вашингтон дать возможность российским СМИ спокойно работать на территории США. В заявлении российского посольства в США утверждалось, что американский Акт о регистрации иностранных агентов применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на российские СМИ не прекращается.
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