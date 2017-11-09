Дайджест
В ООН спрогнозировали массовый голод в Йемене
9 ноябрь 2017 (13:46)
Продолжение блокады Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией приведет к самому массовому голоду в мире за последние десятилетия гибели миллионов людей. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Об этом сообщает Reuters.
6 ноября сообщалось, что командование коалиции приняло решение перекрыть все морские, воздушные и наземные порты Йемена в ответ на пуск баллистической ракеты по Эр-Рияду повстанцами-хуситами.
Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарной деятельности Йенс Лерке 7 ноября заявил, что жители Йемена серьезно пострадали уже за первые сутки блокады. Цены на топливо подскочили сразу на 60%, а бытовой газ — на 100%. В настоящее время Йемен импортирует до 90%необходимых для жизни ресурсов.
6 ноября сообщалось, что командование коалиции приняло решение перекрыть все морские, воздушные и наземные порты Йемена в ответ на пуск баллистической ракеты по Эр-Рияду повстанцами-хуситами.
Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарной деятельности Йенс Лерке 7 ноября заявил, что жители Йемена серьезно пострадали уже за первые сутки блокады. Цены на топливо подскочили сразу на 60%, а бытовой газ — на 100%. В настоящее время Йемен импортирует до 90%необходимых для жизни ресурсов.
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