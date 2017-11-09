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В результате ДТП под Ярославлем пострадали 18 человек

В результате ДТП с участием автобуса пострадали 18 человек, 16 из которых — дети. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».



Экскурсионный автобус, котором находились 38 детей и шестеро взрослых, столкнулся с грузовиком на 194-м километре автодороги М8 «Холмогоры».



По одной из версий, грузовик выскочил со второстепенной дороги в районе поселка Поречье с пересечением двойной сплошной полосы. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил и, желая спасти детей, принял удар грузовика на себя. Он находится в тяжелом состоянии.

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