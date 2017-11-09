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Екатеринбургская таможня изъяла контрафактную продукцию с символикой FIFA
9 ноябрь 2017 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Должностные лица Екатеринбургской таможни произвели изъятие контрафактной продукции с символикой FIFA. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Предметом правонарушения оказалась партия настольной игры «Футбол. Кубок мира» в количестве 60 наборов. Товар поступил из Китая в адрес одной из екатеринбургских фирм-импортеров ООО «И».
«Нанесенное на коробках с настольной игрой изображение футбольного кубка оказалось сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным и охраняемым на территории России. Его правообладателем является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA)», — говорится в сообщении.
Документы, разрешающие использование товарного знака, а также ввоз в Россию данной продукции, у декларанта отсутствовали. О чем таможня и уведомила представителя правообладателя объектов интеллектуальной собственности. Выпуск товара был приостановлен.
В своем ответе представитель правообладателя подтвердил, что FIFA не имеет никаких заключенных с ООО «И» договоров и разрешения на использование товарного знака не предоставляла. Кроме того, указанные товары не были «произведены правообладателем или уполномоченными на то лицами. Таким образом, действия екатеринбургской фирмы нарушают таможенное законодательство и исключительные права на зарегистрированные товарные знаки.
Екатеринбургской таможней вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
В данный момент контрафактный товар изъят, отправлен на экспертизу, а его дальнейшую судьбу решит суд.
Предметом правонарушения оказалась партия настольной игры «Футбол. Кубок мира» в количестве 60 наборов. Товар поступил из Китая в адрес одной из екатеринбургских фирм-импортеров ООО «И».
«Нанесенное на коробках с настольной игрой изображение футбольного кубка оказалось сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным и охраняемым на территории России. Его правообладателем является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA)», — говорится в сообщении.
Документы, разрешающие использование товарного знака, а также ввоз в Россию данной продукции, у декларанта отсутствовали. О чем таможня и уведомила представителя правообладателя объектов интеллектуальной собственности. Выпуск товара был приостановлен.
В своем ответе представитель правообладателя подтвердил, что FIFA не имеет никаких заключенных с ООО «И» договоров и разрешения на использование товарного знака не предоставляла. Кроме того, указанные товары не были «произведены правообладателем или уполномоченными на то лицами. Таким образом, действия екатеринбургской фирмы нарушают таможенное законодательство и исключительные права на зарегистрированные товарные знаки.
Екатеринбургской таможней вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
В данный момент контрафактный товар изъят, отправлен на экспертизу, а его дальнейшую судьбу решит суд.
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