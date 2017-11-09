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Прокуратура нашла более 400 нарушений в системе здравоохранения Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Прокуратура в 2017 году выявила 405 нарушений в системе здравоохранения Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Особое внимание в прокуратуре региона обратили на проверку госзакупок, которые проводились в 2016-2017 годах. В частности, выявлены нарушения при заключении госконтракта на поставку томографов для Областной детской клинической больницы № 1. Сделку заключили в сентябре 2016 года минздрав Свердловской области и ООО «Уралмедснаб».



Согласно условиям контракта, поставщик должен был провести монтаж оборудования и ввести его в эксплуатацию. В феврале 2017 года выяснилось, что томограф в больницу доставили, но он так и остался в заводской упаковке. Обучение персонала для работы с оборудованием никто не проводил. Вместе с тем поставщик еще в декабре 2016 года получил оплату от областного минздрава в размере 24,1 млн руб.



По итогам прокурорских проверок и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову внесено представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, 186 должностных лиц в сфере здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности. В суды общей юрисдикции направлено 177 исковых заявлений, должностным лицам объявлено 35 предостережений, также вынесено 69 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении.

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