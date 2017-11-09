Новости дня

В ЮУТПП обсудили совершенствование процедуры проведения квалификационного экзамена в оценочной деятельности

УрБК, Челябинск, 09.11.2017. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП) прошел круглый стол на тему «Законодательное совершенствование процедуры проведения квалификационного экзамена в оценочной деятельности». Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



К обсуждению темы были приглашены представители министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, Заксобрания, Управления ФНС России по Челябинской области, Управления Росреестра, комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, саморегулируемых организаций оценщиков, консалтинговых и юридических компаний, а также делового и научного сообщества региона.



Помимо сжатых сроков сдачи квалификационного экзамена были отмечены и организационные прорехи проведения данной процедуры, касающиеся недоработки вопросов экзамена, неукомплектованности оборудованием экзаменационных пунктов.



Ситуация близится к тому, что многие опытные профессиональные специалисты-оценщики рискуют из-за законодательного несовершенства процедуры проведения квалификационного экзамена предстоящей весной лишиться работы. Пострадают как сами оценщики, так и заказчики оценочных услуг. В связи с этим цены на услуги стремительно пойдут вверх.



«Все участники понимают важность этой проблемы и готовы поддержать сообщество оценщиков в ее решении. Сейчас самое главное, чтобы оценщики продолжали активно отстаивать свои права, не замалчивали ситуацию, писали письма в администрацию президента РФ, Министерство экономического развития, ФАС», — заявил генеральный директор ООО Консалтинговая компания «ОбиКон» Игорь Патрушев.



В ходе обсуждения был выработан ряд предложений по законодательному совершенствованию процедуры квалификационного экзамена в оценочной деятельности. Главное из них касается сдвижения сроков его проведения минимум на один год. Это позволит доработать процедуру и обеспечить равные для всех условия ее прохождения. Все рекомендации будут направлены на рассмотрение в органы исполнительной власти федерального уровня и ТПП РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: