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Долг россиян за отопление вырос до 184 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.11.2017. Долг за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) на 1 октября текущего года вырос до 184 млрд руб. Об этом сообщает агентство «Прайм».



Это почти на 13 млрд руб. выше, чем перед началом отопительного сезона прошлого года.



«Больше всех задолжал Центральный федеральный округ. Впрочем, размер задолженности там начал снижаться. Если в сентябре 2016 года долг за топливо составлял 54,7 млрд руб., то к сентябрю 2017 года он сократился до 53,2 млрд», — пишет издание.



Эксперты издания связывают этот рост долгов по ЖКХ с задержкой передачи платежей, которые собирает с жителей управляющая компания. В то же время, по оценке российского правительства, в текущем 2017 году уровень подготовки субъектов РФ к отопительному сезону значительно выше, а количество аварий в сфере ЖКХ снизилось на 40%.

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