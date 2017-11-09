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«Т Плюс» сообщил об отключении отопления в центре Екатеринбурга
9 ноябрь 2017 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. В Екатеринбурге в связи с ремонтом тепломагистралей компанией «Т Плюс» с 9 по 10 ноября будет отключено отопление и горячая вода в центре города. Об этом сообщает УК «Стандарт».
«С 3.00 9 ноября до 3.00 10 ноября работы будут проводиться на тепломагистрали М-21. Под отключение попадут следующие дома: Малышева, 25, 17а, Попова, 7, 10, 13, 15/41, Ленина, 22а, С. Ванцетти, 50, 54, Шейнкмана, 24, 45, 32, Московская, 47», — говорится в сообщении.
9 ноября «Т Плюс» будет ремонтировать участок М-24. С 8.30 до 12.00 ГВС, и отопление будут отсутствовать в домах № 129 по 8 Марта и № 80 по Степана Разина.
«С 3.00 9 ноября до 3.00 10 ноября работы будут проводиться на тепломагистрали М-21. Под отключение попадут следующие дома: Малышева, 25, 17а, Попова, 7, 10, 13, 15/41, Ленина, 22а, С. Ванцетти, 50, 54, Шейнкмана, 24, 45, 32, Московская, 47», — говорится в сообщении.
9 ноября «Т Плюс» будет ремонтировать участок М-24. С 8.30 до 12.00 ГВС, и отопление будут отсутствовать в домах № 129 по 8 Марта и № 80 по Степана Разина.
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