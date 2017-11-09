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СП: За 2017 год расходы на здравоохранение в регионах снизились на 42,9%
9 ноябрь 2017 (11:08)
УрБК, Москва, 09.11.2017. Расходы на здравоохранение из консолидированных бюджетов регионов за 2017 год сократились на 42,9%. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты (СП) со ссылкой на заявление председателя ведомства Татьяны Голиковой.
«За прошедший период 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло сокращение по четырем разделам — «Здравоохранение», «СМИ», «Обслуживание государственного долга» и «Межбюджетные трансферты» — в пользу муниципальных образований», — заявила Т. Голикова.
По ее словам, снижение расходов на здравоохранение коснулось консолидированных бюджетов 84 регионов России. В среднем субъекты сократили отчисления на медицинскую помощь на 42,9%. При этом в 20 регионах зафиксировано снижение практически в три раза.
Кроме того, регионы накапливают задолженность по взносам на ОМС неработающего населения, добавила председатель СП РФ. Из-за долга в октябре 2017 года Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) приостановил перечисление субвенций на помощь, которую оказывают региональные клиники по полису ОМС.
В октябре 2017 года правительство России предложило сократить расходы федерального бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения» на 9,1 млрд руб. Как следует из документов к законопроекту об изменениях в федеральном бюджете, внесенных в Госдуму правительством России, больше всего (на 8,9 млрд руб.) предлагается уменьшить расходы по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
«За прошедший период 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло сокращение по четырем разделам — «Здравоохранение», «СМИ», «Обслуживание государственного долга» и «Межбюджетные трансферты» — в пользу муниципальных образований», — заявила Т. Голикова.
По ее словам, снижение расходов на здравоохранение коснулось консолидированных бюджетов 84 регионов России. В среднем субъекты сократили отчисления на медицинскую помощь на 42,9%. При этом в 20 регионах зафиксировано снижение практически в три раза.
Кроме того, регионы накапливают задолженность по взносам на ОМС неработающего населения, добавила председатель СП РФ. Из-за долга в октябре 2017 года Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) приостановил перечисление субвенций на помощь, которую оказывают региональные клиники по полису ОМС.
В октябре 2017 года правительство России предложило сократить расходы федерального бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения» на 9,1 млрд руб. Как следует из документов к законопроекту об изменениях в федеральном бюджете, внесенных в Госдуму правительством России, больше всего (на 8,9 млрд руб.) предлагается уменьшить расходы по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
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