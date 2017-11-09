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ЕВРАЗ и МТС запустили в Междуреченске масштабную культурно-образовательную программу для детей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. ЕВРАЗ и МТС в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» запустили в Междуреченске масштабную культурно-образовательную программу для детей, увлекающихся киноискусством. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании (находится под управлением ЕВРАЗа).



«Старт новому направлению проекта «Поколение М» в Междуреченске дал показ российского детского фильма «Жили-были мы». Фильм лично презентовали Анна Чернакова, режиссер и сценарист фильма, и популярная актриса, исполнительница одной из главных ролей Алена Бабенко. Именитые гости пообщались с юными творцами, поделились секретами индустрии на режиссерском и актерском мастер-классах и дали старт масштабной кинобитве, победитель которой будет определен весной 2018 года. Попробовать свои силы в новом творческом направлении «Поколения М» сможет каждый ребенок из Междуреченска в возрасте от 11 до 18 лет», — говорится в сообщении.



«Благодаря компании ЕВРАЗ в Междуреченске была открыта уличная выставка фоторабот победителей первого этапа проекта, состоялись мастер-классы гуру отечественной фотографии Василия Прудникова, Владимира Вяткина и Сергея Шахиджаняна. И это еще не все. Очень скоро в городе откроется всемирно известная фотовыставка World Press Photo. Сегодня начинается новая глава «Поколения М», и она про кино. В рамках кинонаправления «Поколения М» пройдет специальный конкурс для детей Междуреченска, и его победителю ЕВРАЗ подарит уникальную возможность увидеть своими глазами мир кино изнутри, посетив киностудию «Мосфильм», — рассказал директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин.



Начинающим режиссерам предстоит снять собственный короткометражный фильм на тему «Моя семья — моя история». Автор лучшего фильма отправится в Москву с экскурсией на киностудию «Мосфильм». Чтобы побороться за главный приз, необходимо до конца февраля 2018 года загрузить работу на сайт «Поколения М» pokolenie.mts.ru в раздел «Кинозал».



«Сегодня в Междуреченске происходит еще одно интересное и полезное для детей событие с участием российских мастеров, на этот раз киноискусства. Отрадно, что оно стало возможным благодаря установившемуся сотрудничеству между администрацией города, компанией МТС и компанией ЕВРАЗ. Уверена, что подобные встречи с профессионалами, живое общение с ними как минимум — принесет детям положительные впечатления и даст толчок к проявлению себя в кинотворчестве, и как максимум — поможет сделать выбор в профессиональном самоопределении», — отметила заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Ирина Вантеева.

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