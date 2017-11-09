Новости дня

Экс-сотрудника администрации Нижнесергинского района обвиняют в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Прокуратура Нижнесергинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



Экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в том числе совершенное лицом с использованием своего служебного положения».



«Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение индивидуального предпринимателя в прокуратуру района с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудницы администрации района за мошеннические действия.



В ходе проверки доводов обращения установлено, что в сентябре 2015 года между индивидуальным предпринимателем и администрацией Нижнесергинского муниципального района заключен договор аренды муниципального имущества — помещения магазина, расположенного в городе Нижние Серги. Согласно договору, арендатор обязан ежемесячно уплачивать арендную плату в бюджет муниципального района», — говорится в сообщении.



В декабре 2015 года предприниматель не смогла самостоятельно оплатить арендную плату и обратилась к обвиняемой как сотруднику профильного отдела администрации муниципалитета с просьбой провести платеж. При этом предприниматель оставила сотруднице администрации необходимую денежную сумму, а через несколько дней получила от нее платежные поручения о перечислении арендной платы.



Впоследствии ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района неоднократно обращалась к предпринимателю с просьбой занять денежные средства в связи с возникшими семейными обстоятельствами. При этом обвиняемая обещала вернуть деньги путем зачисления на счет как очередной платеж по договору аренды.



«На таких условиях предприниматель в период с января 2016 по апрель 2017 года передала сотруднице администрации денежные средства в сумме 65 тыс. руб. Для подтверждения фактов возврата заемных денежных средств путем внесения платы по договору аренды обвиняемая представляла предпринимателю акты сверок взаимных расчетов по договору, согласно которым задолженность по арендной плате у предпринимателя отсутствовала. Впоследствии индивидуальный предприниматель узнала, что обвиняемая деньги в счет арендной платы не вносила, а присваивала себе, в связи с чем по договору аренды образовалась задолженность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.



В процессе расследования уголовного дела следователи обнаружили, что обвиняемая аналогичным способом завладела денежными средствами еще шести предпринимателей на общую сумму свыше 534 тыс. руб. Вину женщина признала в полном объеме и возместила причиненный ущерб предпринимателям. Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: