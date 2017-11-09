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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургской компании «Уралцветметстрой»
9 ноябрь 2017 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уралцветметстрой» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 7 ноября 2017 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 9 млн 277 тыс. руб.
Напомним, ООО «Уралцветметстрой» зарегистрировано в 2004 году. Основной вид деятельности организации — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.
Соответствующий документ поступил в суд 7 ноября 2017 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 9 млн 277 тыс. руб.
Напомним, ООО «Уралцветметстрой» зарегистрировано в 2004 году. Основной вид деятельности организации — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.
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