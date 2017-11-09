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Глава администрации Орджоникидзевского района получил благодарственное письмо губернатора

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников получил благодарность от губернатора Свердловской области. Об этом сообщает горадминистрация.



Благодарственное письмо Вячеслав Трапезников получил за активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании по губернаторским выборам.



Ранее Евгений Куйвашев вместе с Вячеславом Трапезниковым вместе вручали ключи от квартир дольщикам жилого комплекса «Астория».

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