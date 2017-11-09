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Глава администрации Орджоникидзевского района получил благодарственное письмо губернатора

9 ноябрь 2017 (09:49)

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников получил благодарность от губернатора Свердловской области. Об этом сообщает горадминистрация.

Благодарственное письмо Вячеслав Трапезников получил за активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании по губернаторским выборам.

Ранее Евгений Куйвашев вместе с Вячеславом Трапезниковым вместе вручали ключи от квартир дольщикам жилого комплекса «Астория».

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